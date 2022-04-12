Пыльную бурю прогнозируют на территории Астраханской области

Спасатели предупредили жителей Астраханской области об усилении ветра. В регионе может возникнуть пыльная буря.

По данным МЧС, скорость ветра юго-восточного и восточного направления может достигать 15–18 м/с. В течение дня температура воздуха поднимется до +24 градусов. При этом в регионе не будет осадков, пишет «Астрахань 24». Такие погодные условия являются предпосылкой для возникновения пыльных бурь.

Жителей Астраханской области просят учитывать прогноз и внимательно оценивать метеорологические условия при составлении планов. От сильного ветра рекомендуется укрываться в подземных переходах или подъездах домов.

В начале апреля пыльные бури наблюдались в Ставропольском крае. В Буденновском, Новоселицком и Изобильненском округах видимость на дорогах падала до 10–15 м.