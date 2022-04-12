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Побывавшее в космосе Знамя Победы предложили передать руководителю спецоперации

Путина попросили передать побывавшее в космосе Знамя Победы руководителю спецоперации в Донбассе
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Космонавт Александр Скворцов в ходе выступления на космодроме Восточный 12 апреля обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать побывавшее в космосе Знамя Победы руководителю спецоперации по защите Донбасса.

Он подчеркнул, что Россия встречала День Победы вместе с этим знаменем, отдавая дань уважения предкам, которые боролись с фашизмом.

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«На этом знамени есть печать, что оно действительно было на космической станции. Позвольте попросить Вас, Владимир Владимирович, выполнить просьбу руководства «Роскосмоса» и отряда космонавтов и попросить Вас передать это знамя командующему специальной операции, чтобы слово «победа» звучало как можно чаще при выполнении их деятельности», — подчеркнул Скворцов.

Ранее в этот день глава государства поздравил россиян с Днем космонавтики. Он выразил уверенность в том, что Россия выполнит все поставленные цели в этой сфере. Российский лидер заявил о неподдельной гордости за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв.

Он также сообщил, что Россия возобновит Лунную программу и запустит роботизированный комплекс «Луна-25».

В 2018 году российские космонавты развернули на Международной космической станции копию Знамени Победы. Позднее артефакт передали Музею космонавтики.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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