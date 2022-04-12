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В Белоруссии возбудили уголовное дело после обстрела Польшей пункта пропуска

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Следственным комитетом (СК) Белоруссии возбуждено уголовное дело после провокации на границе с Польшей. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказала пресс-служба ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией на белорусско-польской границе. Следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 апреля текущего года польские военнослужащие обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка» в Брестской области», — отмечается в Telegram-канале СК.

Следователи рассматривают действия поляков как «умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе».

Днем ранее, 11 апреля, Погранкомитет Белоруссии сообщил об обстреле польскими военными белорусского автодорожного пункта пропуска «Песчатка».

В ведомство отметили, что силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

24 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьски заявил, что власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией. Он отметил, что власти будут внимательно наблюдать за тем, что происходит на границах.

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