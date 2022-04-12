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Открылась регистрация на Youth RIGF-2022

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Открылась регистрация на II Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF-2022), который пройдет 13 мая 2022 года в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) в Москве. Форум организован Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

К участию в мероприятии мы приглашаем студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, недавних выпускников и всех, кому интересны сфера информационных технологий и тема управления интернетом, в возрасте до 30 лет.

Youth RIGF даст шанс пообщаться с ведущими экспертами в области IT, подискутировать о будущем интернета, а также принять участие в работе одной из четырех секций, где спикеры и участники обсудят наиболее актуальные тенденции развития не только интернета, но и сферы информационных технологий в целом:

  • «Эпидемия» киберспорта»: рост игровой индустрии в мире;
  • «Мы все живем в матрице»: будущее метавселенных;
  • «В плену у Всемирной паутины»: контент и алгоритмы;
  • «Выбирай карьеру смолоду»: новые запросы старого рынка труда.

В рамках мероприятия также будут развернуты интерактивные площадки, в том числе арена для киберспортивных соревнований, где каждый участник сможет почувствовать себя профессиональным игроком в видеоигры. Отдельную секцию проведет команда молодежного цифрового омбудсмена (МЦО), которая была сформирована по итогам прошлогоднего Youth RIGF. Она будет посвящена развитию института МЦО в России и за рубежом. Планируется также проведение дискуссии под эгидой ежегодного всемирного дня «Девушки в ИКТ», где выступят женщины-лидеры данной сферы в России.

Кроме того, в рамках форума будет вручаться премия центра в двух номинациях — «Лучший международный молодежный ИТ-проект» и «За вклад в международное сотрудничество в сфере ИТ». Еще одну премию за «Лучший образовательный ИТ-проект» будет вручена партнером форума — РЭУ им. Г.В. Плеханова. Для участия в этой номинации необходимо заполнить отдельную форму.

Youth RIGF проводится уже во второй раз и является частью Российского форума по управлению интернетом (RIGF), который проходит под эгидой ООН. Как и в прошлом году, он пройдет в гибридном формате. Ввиду эпидемиологической ситуации количество участников на площадке ограничено, поэтому их отбор будет производиться на основе выполнения творческого задания — развернутого ответа о мотивации участия в форуме (в регистрационной форме).

Форма регистрация, положение о премии и подробная программа доступны на сайте.

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