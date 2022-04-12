Речной сухогруз затонул во время ледохода на Томи в Томске

В черте Томска во время ледохода на реке Томь затонула баржа. Судовладелец сейчас пытается поднять ее со дна. По факту произошедшего организована проверка, сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры во вторник, 12 апреля.

«11 апреля около 09:00 в районе 63-го километра реки Томь в черте города Томска в ходе ледохода произошло повреждение порожней баржи (сухогруз), принадлежащей коммерческой организации, с последующим ее затоплением», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Угроза загрязнения окружающей среды также отсутствует.

Владелец судна сейчас пытается поднять его со дна, пишет РИА «Томск». Прокуратура в свою очередь организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

11 апреля сообщалось, что голова ледохода на реке Томь смещается по Томской области. Лед полностью вскрылся на территории Томска.