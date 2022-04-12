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Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступным в App Store из-за санкций

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Пользователям смартфонов на платформе iOS больше недоступны приложения «Сбера» в магазине App Store. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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Так, из-за введенных санкций нельзя скачать приложения «СберБанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

Однако установленные ранее приложения продолжают работать. В «Сбере» рекомендовали их не удалять.

Отмечается, что для проведения банковских операций можно использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию «СберБизнес».

6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

На следующий день премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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