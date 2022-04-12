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Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах

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Среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 превышен в 46 регионах России. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 12 апреля.

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В сообщении говорится, что по итогам 14-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ).

Более 96% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Омикрон», 1,5% фиксируются по штамму «Дельта».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости коронавирусом в РФ.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в мае-июне.

Как отметил глава Минздрава, риски новой волны COVID-19 существуют: подъем заболеваемости наблюдают медики в ряде стран мира, пишет НСН.

Сила новой волны инфекции будет зависеть от вакцинации и ревакцинации граждан и соблюдения ими санитарных правил, подчеркнул чиновник.

Как напоминает «Москва 24», уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в России до 46,5%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 85 951 906 раз, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 89 698 600 раз.

11 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения. По его словам, уровень вакцинации очень низкий в большом числе стран, пишет RT.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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