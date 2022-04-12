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Вопросы подготовки площадки ПМЭФ-2022 обсудили в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге, на площадке Петербургского международного экономического форума в КВЦ «Экспофорум», состоялось совещание по вопросам подготовки и проведения ПМЭФ-2022. Участие приняли представители партнеров, экспонентов, подрядчиков партнеров и Фонда Росконгресс.

С вступительным словом выступил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков, рассказавший о ключевых датах подготовки ПМЭФ, особенностях обеспечения эпидемиологической безопасности, а также сроках монтажных и демонтажных работ.

«В ближайшие три месяца нам с вами предстоит совместная активная работа по подготовке и проведению юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума. Подготовка такого крупного мероприятия всегда требует четкого плана действий и строгого выполнения сроков аккредитации, внесения проектов и технических решений, прохождения ПЦР-тестирования. За годы проведения Форума мы создали прозрачный и понятный для всех задействованных организаций порядок, которого необходимо придерживаться, чтобы избежать сбоев и задержек в работе по подготовке площадки Форума. Этот год не станет исключением. Уверен, совместная и слаженная работа всех задействованных в подготовке служб и организаций сделает юбилейный Петербургский международный экономический форум самым масштабным, безопасным и знаковым конгрессно-выставочным мероприятием в 2022 году», — подчеркнул Алексей Вальков.

Участники совещания обсудили вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения монтажных работ, пожарную безопасность площадки ПМЭФ, требования к организации питания представителей подрядных организаций, вопросы технической документации и аккредитации сотрудников компаний, задействованных в подготовке Форума. Отдельное внимание было уделено санитарной обработке площадки, ввозимых на ее территорию грузов и оборудования, а также залов деловой программы.

25-й, юбилейный Форум состоится в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Стартовый день ПМЭФ объединит представителей малого и среднего предпринимательства. 16 июня состоится торжественное открытие Форума. 17 июня – день пленарного заседания. 18 июня станет датой проведения на площадке ПМЭФ международного Молодежного форума. Гостей и участников ПМЭФ-2022 ждут эксклюзивные экспозиции и выставочные стенды, презентации проектов. На площадке будут по традиции организованы зоны делового общения, сектора для подписаний соглашений и пресс-мероприятий, откроется Клуб губернаторов. Подробную информацию можно будет получить на официальном сайте ПМЭФ в мае.

Регистрация представителей средств массовой информации открыта до 13 мая по ссылке: forumspb.com/smi/accreditation.

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