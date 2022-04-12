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В Казани появился мурал в память о погибшем во время спецоперации

В Казани появился мурал в память о погибшем во время спецоперации по защите Донбасса
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Мурал в честь погибшего во время спецоперации по защите Донбасса выпускника Казанского танкового училища Дамира Исламова открыли в столице Татарстана. Об этом 11 апреля сообщил портал «Татарстан 24».

Мурал создал казанский художник Азат Алеев. Для этого ему понадобилось четыре дня.

«Такие люди, как Дамир, не прячутся за спинами, всегда на передовой. Хотелось показать героизм и мужество», — сказал художник.

Образ 25-летнего лейтенанта из Лениногорска появился в Военном городке на фасаде новостройки.

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Звание Героя России военному было присвоено посмертно за подвиг во время спецоперации по защите Донбасса. Экипаж танка вступил в неравный бой с противником и уничтожил его ценой собственной жизни.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что лейтенанта Росгвардии Максима Концова, обнаружившего расположение диверсионной группы украинских националистов, удостоили звания Героя России посмертно. Лично подавив огневую точку, он обеспечил проведение маневра по окружению противника, получив несколько огнестрельных ранений.

До этого, 21 марта, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил в Звезду Героя России родственникам десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что старший лейтенант подорвал гранатой себя и окруживших его украинских националистов.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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