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ВС России пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с Завода Ильича в Мариуполе

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В Минобороны РФ 12 апреля сообщили о предотвращении российскими военными попытки украинских националистов вырваться из Мариуполя.

«Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он добавил, что это произошло вечером 11 апреля. В ходе боя было уничтожено три украинских танка, семь автомобилей, пять боевых машин пехоты и до 50 солдат Вооруженных сил Украины.

В ночь на 11 апреля украинские военные также предприняли попытку вырваться из Мариуполя. Противник нанес на свою технику опознавательные знаки Донецкой Народной Республики, сформировав из нее колонну, но после обнаружения бросил технику и разбежался по округе.

9 апреля в Минобороны РФ сообщили, что сухогруз «Апачи», принадлежащий Украине, осуществил попытку прорваться в порт Мариуполя для эвакуации главарей националистической радикальной группировки «Азов» и иностранных наемников по морю.

5 апреля Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов», были сбиты российскими войсками. Один вертолет был подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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