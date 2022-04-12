Прямой эфир
Авто
КамАЗ в марте сократил выпуск машин на 7,5%
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом
Мир
В Германии спрогнозировали лишение доллара доминирующего положения из-за санкций
Культура
Константина Райкина уволили из Театральной школы его имени
Пресс-релизы
Бюст Юрия Гагарина был торжественно открыт в столице Камбоджи
Общество
Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на медосмотры
Мир
Источник сообщил о начале работы группы НАТО в Одессе
Мир
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Мир
Инфляция Германии в марте достигла исторического рекорда
Общество
В Москве сезон речной навигации откроется 24 апреля
Авто
ЦБ выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

Пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам переговоров. Трансляция

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, проводят пресс-конференцию по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров.

Переговоры проводились в формате «один на один». В ходе беседы лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества, противодействие санкциям, а также ситуацию на Украине.

Кроме того, ранее в этот день президенты с вертолета осмотрели ход строительства космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а также вручили государственные награды летчикам-космонавтам и пообщались с работниками космодрома.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022