Пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам переговоров. Трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, проводят пресс-конференцию по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров.

Переговоры проводились в формате «один на один». В ходе беседы лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества, противодействие санкциям, а также ситуацию на Украине.

Кроме того, ранее в этот день президенты с вертолета осмотрели ход строительства космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а также вручили государственные награды летчикам-космонавтам и пообщались с работниками космодрома.