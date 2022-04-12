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Новое здание Малой академии наук откроют в Якутии в День космонавтики

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В Якутии в селе Чапаево Хангаласского улуса 12 апреля, в День космонавтики, торжественно откроют учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Якутии. Объект включен в перечень 100 социально значимых, открытие которых приурочено к 100-летию образования Якутской АССР.

В торжественной церемонии примут участие представители руководства Якутии, а также сотрудники госкорпорации «Роскосмос». Для школьного полигона они передадут спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11». Этот аппарат с космонавтами совершил посадку в Казахстане 25 июня 2019 года, уточняет ИА YakutiaMedia.

Что касается самого здания Малой академии наук, то у него три этажа, а общая площадь превышает 7 тыс. кв. м. Здание состоит из двух смежных блоков, учебного на 150 мест и жилого на 100 мест.

В учебном корпусе оборудованы современные лаборатории аэрокосмической инженерии и дистанционного зондирования земли, биотехнологии, молекулярной биологии, геномных исследований, палеонтологии и археологии. На территории есть и учебные полигоны альтернативной энергетики, климатологии и изменения климата.

Малая академия наук станет базовой площадкой регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Якутии. Его создали в рамках нацпроекта «Образование» по модели образовательного центра «Сириус».

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