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Никулин рассказал о настрое перед боем с Бикревым

Никулин перед боем против Бикрева: кто не рискует, тот не пьет шампанского, поэтому всегда нужно рисковать
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Тимур Никулин рассказал о своем настрое перед боем с соотечественником Дмитрием Бикревым 15 апреля в рамках турнира PRAVDA.

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«Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому всегда нужно рисковать, надо действовать. Если я буду сидеть и думать, что меня каждый побьет, то я и буду таким, которого все будут бить. Я считаю, что нужно действовать и идти вперед», — заявил Никулин 12 апреля.

Бикрев — действующий чемпион одного из российских смешанных единоборств, заслуженный мастер спорта по универсальному бою. Последний раз Бикрев проигрывал шесть лет назад.

У Никулина, напротив, нет никаких регалий, боксом он начал заниматься два года назад.

9 апреля сообщалось, что Никулин и Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком на турнире PRAVDA. Никулин пояснил, что от своего оппонента он услышал фразу о бое в «Никулинском цирке» и решил ответить Бикреву, сказав, что «главной зверушкой этого цирка» будет он.

8 апреля Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с Бикревым. По его словам, у него есть все шансы на победу, потому что у Бикрева был год простоя.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина. Они встретятся на ринге в рамках турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:15 мск.

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