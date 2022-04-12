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Компания Nokia прекращает деятельность в России

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил во вторник, 12 апреля, об уходе с российского рынка. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

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Что это значит для российских операторов и абонентов

«Дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

В компании также отметили, что они будут продолжать «стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей в России». Также Nokia планирует подать заявку на получение соответствующих лицензий.

На фоне проводимой Россией спецоперации ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. О таком решении уже объявили Carlsberg, Volkswagen, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, DHL, ASOS и другие.

9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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