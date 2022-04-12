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Президент Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с Лукашенко посетит космодром Восточный

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

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Ожидается, что главы государств с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также в День космонавтики (12 апреля) они вручат государственные награды летчикам-космонавтам и поговорят с работниками космодрома.

Также Путин и Лукашенко проведут переговоры, в ходе которых обсудят развитие двустороннего сотрудничества, противодействие санкциям, а также ситуацию на Украине.

Ранее в этот день белорусский лидер уже прилетел в Благовещенск.

Как уточнил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры президентов пройдут в формате «один на один» и по их итогам подписания совместных документов не планируется. Затем российский лидер отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

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