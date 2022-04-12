Корреспондент Первого канала получила ранения при обстреле в Мариуполе

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения в результате обстрела съемочной группы в Мариуполе. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба телеканала.

«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Журналистка попала под обстрел во время подготовки очередного репортажа. Ее госпитализировали. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

Ведущая Алена Лапшина в эфире телеканала подчеркнула, что ранения могли быть куда серьезнее, если бы Куксенкову не закрыли собой сопровождавшие ее военные. По ее словам, пострадавшие военнослужащие также находятся в госпитале.

29 марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем, когда сам оказывал помощь пострадавшему военному. В этот же день его эвакуировали и положили в местный госпиталь, затем перевезли в Ростов-на-Дону. Позднее, 2 апреля, журналиста перевезли в Москву, где его госпитализировали в одну из столичных клиник.

Журналист уточнил, что получил сквозное пулевое ранение, кость не была задета, однако из-за ранения он потерял много крови и ослаб. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения корреспондента.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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