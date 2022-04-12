Губернатор сообщил о повреждении железнодорожных путей под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 апреля в своем Telegram-канале сообщил о повреждении железнодорожных путей регионе.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — приводит его слова Pravda.Ru.

Гладков добавил, что на месте работает оперативная группа, отмечает телеканал «360». Жертв и пострадавших нет, уточняет сайт kp.ru.

Выясняются причины происшествия, пишет RT.

Шебекинский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.

11 апреля на территории Белгородской области ввели высокий, или желтый, уровень террористической опасности. Он будет действовать до 17:00 25 апреля, пишет НСН. На сайте региона такая мера объяснялась полученной от органов ФСБ России информацией о возникновении угрозы теракта.

Жителей региона призвали не посещать места массового скопления людей, обращать внимание на незнакомцев и автомобили на территориях жилых домов. При нахождении на улице и в общественном транспорте жителей попросили иметь при себе удостоверение личности.

Как уточняет сайт aif.ru, в регионе запрещен запуск петард, фейерверков и салютов.

Кроме Белгородского региона повышенный режим террористической угрозы также введен в других российских областях, граничащих с Украиной. Так, например, 11 апреля установлен высокий уровень террористической угрозы в Брянской и Воронежской областях. В Курском регионе ввели желтый уровень террористической опасности. Поводом послужил обстрел из минометов украинской стороной пограничного поста 9 апреля.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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