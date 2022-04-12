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В Израиле полицейского ранили ножом

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В ходе поиска нелегальных палестинских рабочих на стройке в городе Ашкелон был ранен израильский полицейский. Об этом сообщила во вторник, 12 апреля, радиостанция Kan.

«Подозреваемый пытался ударить ножом полицейского во время операции в Ашкелоне, правоохранитель нейтрализовал преступника и получил легкие ранения», — говорится на сайте радио.

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По данным Kan, в ходе антитеррористической операции началась перестрелка между военнослужащими и вооруженными палестинцами.

По сообщению радиостанции, израильские военные продолжают антитеррористические рейды в Дженине после серии терактов в городах страны.

О потерях с израильской стороны не сообщалось. Военные проводили масштабную операцию по противодействию террору в Дженине и прилегающем лагере беженцев 10 и 11 апреля, были арестованы десятки подозреваемых.

Теракт в Тель-Авиве с применением огнестрельного оружия 7 апреля совершил 28-летний палестинец из Дженина Раед Хазем, он был ликвидирован силовиками на следующее утро. Мужчина убил трех израильтян, еще более десяти получили ранения.

27 марта двое неизвестных открыли огонь по полицейским в израильской Хадере, в результате чего два человека погибли, ранения получили семь человек. Нападавшие нейтрализованы.

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