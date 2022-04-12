Морозы в -30 градусов вернулись в Оймякон

«Полюс холода» в Якутии подтвердил свой статус. В Оймяконе сегодня зафиксировали -29 градусов. В Верхоянске и Депутатском столбики термометров опускались до -27 градусов. На Тикси — до -17 градусов.

В Мирном и Югоренке весна уже наступила, там потеплело до -7 градусов, а на юг и юго-запад республики пришло похолодание. Так, в Алдане температура опустилась до -17 градусов, пишет ИА SakhaNews.

Тем временем, в Якутии начали постепенно снижать грузоподъемность автозимников и ледовых переправ. Это связано с безопасностью дорожного движения.

ИА YakutiaMedia со ссылкой на управление автодорог республики уточняет, что до 30 т снижена грузоподъемность на ледовых зимниках через реку Лену. Также до 30 т ограничена грузоподъемность на зимнике поселок Хандыга — поселок Джебарики-Хая — участок «Охотский перевоз автодороги «Алдан».

С 1 апреля началось постепенное снижение грузоподъемности автозимников и ледовых переправ регионального и федерального значения. В арктических и северных районах закрытия переправ следует ожидать с 20 по 25 апреля.