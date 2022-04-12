Прямой эфир
Мир
Израиль в 2021 году продал вооружений на рекордные $11,3 млрд
Мир
ВС Украины за сутки пять раз обстреляли населенные пункты ЛНР
Мир
Казахстан снизил производство сжиженного нефтяного газа из-за Украины
Интернет
Депутат Госдумы призвал запретить YouTube в России на десять лет
Мир
Республиканцы призвали американскую разведку сотрудничать с Украиной
Армия
Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у побережья Крыма
Экономика
В Гознаке заявили об отсутствии проблем для бизнеса из-за внедрения новых купюр
Наука
«Роскосмос» предложит льготы на запуски ракет из-под спутников OneWeb
Экономика
Экономист указала на неизбежность мировой дедолларизации
Политика
Путин прибыл в Амурскую область с рабочей поездкой
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга продлен до 19 апреля

Лукашенко прибыл в Амурскую область

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022