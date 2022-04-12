Путин прибыл в Амурскую область с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 апреля, приехал с рабочей поездкой в Благовещенск.

Ожидается, что глава государства посетит космодром Восточный вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры ознакомятся с вертолета с ходом строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Кроме того, президенты поучаствуют в церемонии награждения летчиков-космонавтов, а также пообщаются с сотрудниками космодрома.

Также Путин и Лукашенко проведут переговоры, одной их тем которых станет ситуация на Украине. По итогам беседы они проведут пресс-конференцию для журналистов.

Белорусский лидер уже прилетел в Благовещенск ранее в этот день.

Как уточнил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры президентов пройдут в формате «один на один», и по их итогам подписания совместных документов не планируется. Затем российский лидер отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В последний раз президент РФ посещал космодром Восточный в сентябре 2021 года.