«Роскосмос» предложит льготы на запуски ракет из-под спутников OneWeb

«Роскосмос» предложит запускать ракеты из-под спутников OneWeb по льготным ценам для дружественных России стран. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. <…> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — заявил Рогозин «РИА Новости».

По словам главы госкорпорации, данный запрос со стороны частных компаний по строительству спутников уже поступил. Рогозин уточнил, что подобные запуски уже планируются, ракеты, изготовленные под OneWeb, могут оставаться на Земле еще длительное время в ожидании запуска.

В начале марта Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, который был запланирован на 5 марта 2022 года. Ракету сняли со стартового комплекса и вернули в технический комплекс.

Свое решение глава «Роскосмоса» объяснил тем, что компания OneWeb не предоставила информацию о роли системы в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран — членов НАТО. Также он упомянул антироссийскую компанию, которую проводит правительство Великобритании, входящее в состав членов совета директоров компании OneWeb.

19 марта Рогозин заявил, что компания ОneWeb может разориться после отказа «Роскосмоса» предоставлять ей свои ракеты.