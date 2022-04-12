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В Гознаке заявили об отсутствии проблем для бизнеса из-за внедрения новых купюр

Глава Гознака Трачук: внедрение новых купюр не вызовет никаких затруднений у банков и бизнеса
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Внедрение новых рублевых купюр не вызовет никаких затруднений у банков и бизнеса. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

Тысяча и один вид: что изобразят на банкнотах достоинством 1000 и 5000 рублей
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«Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно», — отметил Трачук.

Глава Гознака также уточнил, как будет происходить процесс ввода в обращение новых купюр. По его словам, сначала Центробанк официально объявит об этом, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов. Через несколько месяцев, когда всю технику адаптируют, банкноты поступят в обращение, отметил Трачук.

Отмечается, что в планах модернизации присутствуют банкноты пяти номиналов. Новые 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.

Трачук также сообщал, что планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков. Тем не менее новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось, отметил глава госпредприятия.

Ранее, 20 января, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что Банк России может в ближайшие месяцы представить новую банкноту номиналом 100 рублей.

В июле 2021 года Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

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