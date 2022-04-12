В Хабаровском крае за выход или выезд на лед оштрафуют

В Хабаровском крае с 11 апреля начал действовать закон о введении административной ответственности за выход и выезд на лед в местах, где установлены соответствующие запрещающие знаки. За выход на лед будут штрафовать на сумму от 500 до 1 тыс. рублей, а за выезд на лед — на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Составлять протоколы по правонарушениям и рассматривать административные дела по ним будут органы местного самоуправления.

ИА AmurMedia поясняет, что подобная инициатива направлена на защиту жизни и здоровья людей. По оперативным данным, в минувшем году произошло 112 опасных происшествий, некоторые закончились гибелью людей. Значительная часть несчастных случаев происходит зимой и связана с провалами под лед. С начала 2022 года уже зарегистрировано восемь происшествий.

В Приамурье толщина льда на реках центральных и северных районов за первую декаду апреля уменьшилась местами на 20–40 см. Подвижки льда наблюдаются на территории Бикинского и Вяземского районов. В районе им. Лазо у села Новосоветское начался ледоход. На реке Амур пока сохраняется ледостав, на отдельных участках появились закраины и полыньи.