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Движение по трассе под Омском ограничено из-за ДТП с тремя пострадавшими

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На федеральной трассе в Омской области столкнулись два грузовых автомобиля, движение на трассе ограничено. Об этом сообщили во вторник, 12 апреля, в пресс-службе регионального ГИБДД.

Отмечается, что решение об ограничении движения было принято в связи с тем, что зерно, находящееся в одной из фур, высыпалось на проезжую часть трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск.

«На автодороге Челябинск–Новосибирск водитель грузового автомобиля Mitsubishi уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом. Движение на трассе ограничено, так как в результате ДТП произошло высыпание груза (зерно) на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС производит регулирование дорожного движения, добавили в ведомстве.

Также в региональном МВД сообщили о пострадавшем водителе Mitsubishi и двух его пассажиров, их госпитализировали, состояние здоровья получивших травмы не уточняется.

Сроки восстановления движения неизвестны.

5 апреля по столичному Кавказскому бульвару ограничивалось движение из-за аварии с участием двух автомобилей и автобуса. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщала, что водителю автомобиля стало плохо, после чего он потерял управление транспортным средством и совершил столкновение с автобусом и с другим легковым автомобилем.

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