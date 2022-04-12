Kayhan: США отказались помочь Украине из-за упадка своего политического влияния

Вашингтон отказался помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому противостоять спецоперации России по защите Донбасса ввиду утраты своего политического влияния на мировой арене. Об этом пишет 11 апреля политолог Сэмане Экван для иранской газеты Kayhan.

Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в мире, которую взял на себя после завершения холодной войны, объяснила автор статьи.

«США, которые были мировыми сверхдержавами со времен Второй мировой войны, особенно после окончания холодной войны, теперь должны нести ответственность за многое, что происходит в мире, но они не в состоянии этого сделать. Самое главное, что они настолько ослабели в международном сообществе, что потеряли свои прежние позиции. США не доказали свою военную способность влиять на мировые дела», — пишет Экван.

Она привела в пример неоднократные просьбы Владимира Зеленского к американцам, НАТО, а также Европейскому союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны, «однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать».

Не принимая участия в событиях на Украине, Вашингтон не хочет конфронтации с Россией, а это является просто попыткой утаить реальное положение вещей, уточнила политолог.

США слишком сильно всегда использовали свои инструменты воздействия, такие как санкции, на противников. «Они прибегли к серьезному и неразборчивому использованию этих инструментов», вследствие чего и снизились позиции страны на мировой арене, говорится в публикации.

Ранее в тот же день китайское издание Global Times привело данные, согласно которым число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Автор статьи отметил, что в настоящее время всё большее количество стран не желает подчиняться политике принуждения США.

В понедельник пресс-пул американской администрации сообщил, что во время выступления американского лидера Джо Байдена в Белом доме один из присутствующих на мероприятии поднял плакат с критикой чрезмерных военных расходов Пентагона и применения американских вооружений за рубежом, в частности, надпись на плакате гласила, что «Американское оружие приводит к самым большим жертвам за рубежом».

8 апреля Зеленский призвал Европу применить против России санкционный «коктейль Молотова». По его мнению, антироссийские санкции должны включать введение нефтяного эмбарго, отключение банков России от международной финансовой системы, а также массовый выход компаний с российского рынка.

6 апреля сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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