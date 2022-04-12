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Индия и США призвали Россию прекратить спецоперацию по защите Донбасса

Главы МИД и минобороны Индии и США призвали Россию прекратить спецоперацию на Украине
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Вашингтон и Нью-Дели призвали Россию немедленно прекратить спецоперацию по защите Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, в которых приняли участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии.

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Во встрече 12 апреля приняли участие госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, глава МИД Субраманьям Джайшанкар, министр обороны США Ллойд Остин и его индийский коллега Раджнатх Сингх.

«Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса на Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий», — говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном сайте МИД Индии.

Также в тексте отмечается, что министры двух стран осудили гибель мирных жителей и подчеркнули, что «современный мировой порядок построен на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств».

Ранее в этот день стало известно, что Джайшанкар на переговорах в Вашингтоне не принял во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины, дав понять, что Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.

Кроме того, сообщалось, что на встрече в формате «2+2» США и Индия заключили соглашения в космической и оборонной сферах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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