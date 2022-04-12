Израиль в 2021 году продал вооружений на рекордные $11,3 млрд

Израиль в 2021 году продал вооружение на сумму $11,3 млрд, что на $3 млрд больше показателя за предшествующий год. Об этом сообщила во вторник, 12 апреля, пресс-служба министерства обороны страны.

«Израильский экспорт вооружений достиг нового рекорда в 2021 году, составив $11,3 млрд. Количество новых подписанных соглашений увеличилось более чем на 30% по сравнению с 2020 годом», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Основную долю военного экспорта Израиля в 2021 году составили ракеты, реактивные снаряды и системы ПВО (20%), услуги по обучению (15%), БПЛА и беспилотные системы (9%), радары и РЭБ (9%), пилотируемые самолеты и авионика (9%), наблюдение и оптоэлектроника (5%), транспортные средства и БТР (7%), системы связи (6%), разведка и киберсистемы (4%) и другие.

Уточняется, что в 2021 году 34% оборонного экспорта Израиля было направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 41% — в страны Европы, 12% — в Северную Америку, 3% — в Африку и 3% — в Латинскую Америку.

Кроме того, по данным министерства обороны, 7% потока израильских вооружений обеспечили «Авраамовы соглашения» в арабских странах.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что власти Израиля планируют развернуть дополнительные силы армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения «Авраамовых соглашений» у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года).