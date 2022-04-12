Прямой эфир
Мир
Израиль в 2021 году продал вооружений на рекордные $11,3 млрд
Мир
Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Экономика
В Минтруде назвали дополнительный заработок для сотрудников в простое
Мир
В Японии предупредили о росте цен из-за отказа от угля из России
Мир
Индия и США призвали Россию прекратить спецоперацию по защите Донбасса
Мир
Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у России
Общество
Катер будет перевозить людей через Оку в Озерах из-за паводка
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Мир
Глава Минфина Украины заявил о плачевной экономической ситуации
Экономика
Правительство готово поддержать наказание за исполнение западных санкций
Сюжет:

В Японии предупредили о росте цен из-за отказа от угля из России

Asahi: запрет на уголь из России ударит по экономике Японии и приведет к росту цен на свет
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Японии о запрете на поставки угля из России в связи со спецоперацией по защите мирного населения Донбасса приведет к негативным последствиям для страны. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет издание Asahi.

Протокол о ненамерениях: почему РФ не готова обсуждать с Японией мирный договор
И стоит ли Москве ждать от Токио новых санкций

Отмечается, что за прошлый год Россия поставила Японии угля почти на ¥280 млрд ($3,5 млрд). Из РФ поступает 13% от всего импорта этого ресурса. Токио ожидает, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в соседнее государство. Однако в статье говорится, что эта мера нанесет соизмеримый удар по экономике и самой Японии.

«Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры», — пишет издание.

Ранее, 8 апреля, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля.

6 апреля японская газета Mainichi Shimbun сообщала, что японское правительство намерено отложить введение эмбарго на поставки российского угля.

Токио приняло решение рассмотреть возможность продолжения закупок российского угля, даже несмотря на желание Европейского союза запретить российские энергоносители.

Около 15% импортируемого Японией угля импортируется из России. При этом, замечает японская газета, даже в случае отказа японских властей закупать российские энергоресурсы страна сможет найти альтернативу на мировом рынке. Однако японские власти не желают идти на такой шаг из-за того, что исключение России с международного рынка спровоцирует рост на энергоресурсы.

6 апреля стало известно, что Япония пока не будет высылать российских дипломатов из своей страны вслед за Западом. Как сообщили 5 апреля японские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства иностранных дел, власти опасаются ответа Москвы.

Ранее, 5 апреля, вступили в силу санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши. Запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более ¥6 млн ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше ¥600 тыс. ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022