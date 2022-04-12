В Японии предупредили о росте цен из-за отказа от угля из России

Решение Японии о запрете на поставки угля из России в связи со спецоперацией по защите мирного населения Донбасса приведет к негативным последствиям для страны. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет издание Asahi.

Отмечается, что за прошлый год Россия поставила Японии угля почти на ¥280 млрд ($3,5 млрд). Из РФ поступает 13% от всего импорта этого ресурса. Токио ожидает, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в соседнее государство. Однако в статье говорится, что эта мера нанесет соизмеримый удар по экономике и самой Японии.

«Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры», — пишет издание.

Ранее, 8 апреля, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля.

6 апреля японская газета Mainichi Shimbun сообщала, что японское правительство намерено отложить введение эмбарго на поставки российского угля.

Токио приняло решение рассмотреть возможность продолжения закупок российского угля, даже несмотря на желание Европейского союза запретить российские энергоносители.

Около 15% импортируемого Японией угля импортируется из России. При этом, замечает японская газета, даже в случае отказа японских властей закупать российские энергоресурсы страна сможет найти альтернативу на мировом рынке. Однако японские власти не желают идти на такой шаг из-за того, что исключение России с международного рынка спровоцирует рост на энергоресурсы.

6 апреля стало известно, что Япония пока не будет высылать российских дипломатов из своей страны вслед за Западом. Как сообщили 5 апреля японские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства иностранных дел, власти опасаются ответа Москвы.

Ранее, 5 апреля, вступили в силу санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши. Запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более ¥6 млн ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше ¥600 тыс. ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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