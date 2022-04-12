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Sony инвестировала $1 млрд в Epic Games

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Японская корпорация Sony заключила соглашение о дополнительном инвестировании порядка $1 млрд в американскую игровую компанию Epic Games. Об сообщается в понедельник, 11 апреля, на сайте корпорации.

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«Благодаря этим инвестициям мы рассчитываем расширить и углубить сотрудничество с Epic Games для поиска возможностей, которые приведут к формированию новых ценностей в сфере развлечений», — говорится в заявлении.

Уточняется, что денежный перевод в Epic будет выполнен через дочернюю компанию Sony Corporation of America.

Кроме того, в Sony выразили надежду на то, что инвестирование не скажется негативно не развитии корпорации.

Epic Games является разработчиком одной из самых популярных на сегодняшний день онлайн-игры Fortnite. По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук, одержав победу в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее».

В феврале сообщалось, что компания Sony Interactive Entertainment (SIE) купила Bungie, американскую студию — разработчика серии игр Halo и Destiny, за $3,6 млрд. Отмечалось, что выпущенная компанией Bungie осенью 2001 медиафраншиза боевой фантастики Halo заложила новое направление в видеоиграх. С тех пор она сохраняет свое лидерство по ряду ключевых технологических показателей, включая спецэффекты.

Bungie заявила, что сохранит возможность издавать игры на разных платформах, а также будет пользоваться «свободой творчества».

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