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Катер будет перевозить людей через Оку в Озерах из-за паводка

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Катер будет перевозить людей через реку Оку в Озерах в связи с закрытием моста из-за паводка. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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Катер начнет курсировать 12 апреля. Рейсы катера, рассчитанного на 120 мест, синхронизированы с расписанием автобусов. График работы указан на информационных стендах у переправы, отмечает агентство городских новостей «Москва». Объезд на время перекрытия возможен по Каширскому и Новорязанскому шосе.

Озерский наплавной мост соединяет город с Зарайском. Ежедневно по нему проезжают порядка 5 тыс. автомобилей. В Озерах живут 25 тыс. жителей, а на другом берегу реки – 4,6 тыс., отмечает РИАМО.

В региональном Минтрансе напомнили, что движение ограничено на следующих участках: на Митяевском и Бобреневском мостах в Коломне, Черкизовский и Голутвинский мосты работают в штатном режиме; в Луховицах на переправах через реку Оку в селе Белоомут и селе Дединово. Отмечается, что «Луховицкий ДЭУ» перевозит пассажиров на самоходных понтонах, а переправа в Ловцах функционирует в штатном режиме.

На время паводка переправы и наплавные мосты отводят в затон для сохранности конструкций. Мониторинг ситуации ведут специалисты Мосавтодора. Движение восстановят, когда уровень воды опустится до нормативных отметок.

В конце марта стало известно, что котельные, насосные станции и скважины Московской области подготовили к периоду паводков. В министерстве ЖКХ Подмосковья уточнили, что подготовка началась 15 марта. В порядок привели водозаборные узлы и очистные сооружения. Всего — 57 объектов.

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