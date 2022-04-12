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Сбивший ребенка не велосипеде в Хабаровске водитель был пьян

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В Хабаровске водитель микроавтобуса сбил ребенка на велосипеде. Школьника пришлось госпитализировать. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу рассказали, что ДТП произошло 11 апреля, в районе 20 часов. Водитель Mazda Bongo, двигаясь по дворовой территории, сбил школьника на велосипеде, после чего покинул место аварии.

Сбежавшего водителя удалось разыскать в течение суток и поместить в спецприемник. Как выяснилось, иномаркой управлял 39-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Биробиджане лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Три человека получили травмы. По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим авто.

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