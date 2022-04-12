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Казахстан снизил производство сжиженного нефтяного газа из-за Украины

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Казахстан снизил производство сжиженного нефтяного газа в связи с неустойчивым экспортом на Украину. Об этом сообщил во вторник, 12 апреля, министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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«Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тыс. т, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года. Причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе «Тенгизшевройл» в связи с нестабильной ситуацией экспорта в Украину», — сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в плановом режиме.

Ранее, 2 апреля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Казахстана Касыма-Жомартом Токаевым ход спецоперации РФ по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей.

Месяцем ранее Токаев заявил в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским о важности достижения договоренности на переговорах с Россией и прекращения боевых действий. Также главы государств договорились о сотрудничестве Казахстана и Украины в гуманитарной сфере.

В тот же день казахстанский лидер созвонился с Путиным и подчеркнул важность достижения компромиссных соглашений в ходе российско-украинских переговоров.

Накануне Токаев предложил стать посредником в переговорах России и Украины. Он напомнил, что Казахстан является страной, принявшей у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, что дает право республике настаивать на принципе неделимости евразийской безопасности, который, в свою очередь, предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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