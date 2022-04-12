Глава Гознака допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Глава Гознака Аркадий Трачук допустил некоторое смещение сроков выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 12 апреля, он отметил, что пока анонсированные Банком России планы по выходу новой банкноты в обращение остаются в силе.

«Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — рассказал Трачук.

Он уточнил, что новая банкнота — это билет Банка России, и все ключевые объявления о том, каким он будет, должны последовать именно со стороны регулятора, отмечает телеканал «360». Что касается визуального оформления банкноты, отметил он, то изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Известно, что там будут изображения Москвы, отмечает телеканал «Звезда».

Также, по его словам, Центробанк намерен провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков, пишет сайт kp.ru.

Ранее Центробанк анонсировал выход новых купюр номиналом 100, 1000, 5000, 500, а также 10 и 50 рублей поочередно в 2022, 2023, 2024 и в 2025 годах, сообщает «Ридус».

20 января заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что Банк России может в ближайшие месяцы представить новую банкноту номиналом 100 рублей.

В июле 2021 года Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

Как напоминает «Москва 24», в мае 2021 года регулятор разработал новый дизайн для сторублевых купюр. Банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами. Кроме того, на них появятся специальные рельефные метки, цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим. Отмечалось, что банкноты с новым дизайном поступят в оборот в 2022 году, пишет RT.