Прямой эфир
Мир
Израиль в 2021 году продал вооружений на рекордные $11,3 млрд
Мир
Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Экономика
В Минтруде назвали дополнительный заработок для сотрудников в простое
Мир
В Японии предупредили о росте цен из-за отказа от угля из России
Мир
Индия и США призвали Россию прекратить спецоперацию по защите Донбасса
Мир
Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у России
Общество
Катер будет перевозить людей через Оку в Озерах из-за паводка
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Мир
Глава Минфина Украины заявил о плачевной экономической ситуации
Экономика
Правительство готово поддержать наказание за исполнение западных санкций

Глава Гознака допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Глава Гознака Трачук допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Гознака Аркадий Трачук допустил некоторое смещение сроков выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей.

Тысяча и один вид: что изобразят на банкнотах достоинством 1000 и 5000 рублей
Выбрать достопримечательности для новых купюр ЦБ помогли читатели «Известий»

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 12 апреля, он отметил, что пока анонсированные Банком России планы по выходу новой банкноты в обращение остаются в силе.

«Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — рассказал Трачук.

Он уточнил, что новая банкнота — это билет Банка России, и все ключевые объявления о том, каким он будет, должны последовать именно со стороны регулятора, отмечает телеканал «360». Что касается визуального оформления банкноты, отметил он, то изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Известно, что там будут изображения Москвы, отмечает телеканал «Звезда».

Также, по его словам, Центробанк намерен провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков, пишет сайт kp.ru.

Ранее Центробанк анонсировал выход новых купюр номиналом 100, 1000, 5000, 500, а также 10 и 50 рублей поочередно в 2022, 2023, 2024 и в 2025 годах, сообщает «Ридус».

20 января заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что Банк России может в ближайшие месяцы представить новую банкноту номиналом 100 рублей.

В июле 2021 года Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

Как напоминает «Москва 24», в мае 2021 года регулятор разработал новый дизайн для сторублевых купюр. Банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами. Кроме того, на них появятся специальные рельефные метки, цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим. Отмечалось, что банкноты с новым дизайном поступят в оборот в 2022 году, пишет RT.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022