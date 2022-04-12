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Диетолог предупредил о развитии ряда болезней из-за употребления сала

Диетолог Гинзбург рассказал, какие болезни прогрессируют из-за употребления сала
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Ряд заболеваний прогрессируют при употреблении сала, предупредил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

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«Считается, что сало – это еда для здоровых. После 40 лет, когда, естественно, появляются возрастные болезни, злоупотребление салом и подобными продуктами будет прямо вести к прогрессированию болезней. Это касается людей с ожирением, атеросклерозом и диабетом», – пояснил Гинзбург.

Чтобы избежать вреда для здоровья, людям до 40-45 лет нужно ограничиваться 20-25 граммами этого продукта в день, а людям старшего возраста – десятью граммами, подчеркнул диетолог.

«По факту можно будет есть один маленький бутерброд с салом раз в несколько дней", – уточнил Михаил Гинзбург.

При этом он уточнил, что такая граммовка подходят людям без ожирения при отсутствии гипертонии и атеросклероза.

5 февраля врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко назвала вредные для всех популярные продукты. В первую очередь специалист выделила мюсли. Как она рассказала, мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но очень быстро повышают уровень сахара в крови.

Также вредными продуктами врач назвала обезжиренные молоко или йогурт. Кроме того, нутрициолог не советует употреблять в пищу банановые чипсы, так как в них содержится несколько видов сахара.

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