МИД Японии: страна вводит санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Власти Японии утвердили новый список санкций в отношении 398 человек и 26 организаций и двух банков из России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте японского министерства иностранных дел.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел».

Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая. Также японское правительство утвердило запрет на новые инвестиции в РФ. С 12 мая их можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

В новом пакете японских санкций предусмотрен и запрет на ввоз некоторых российских товаров.

На фоне введения все новых антироссийских санкций в России предложили ввести уголовную ответственность в случае исполнения руководителями коммерческих или других организаций рестрикций Запада. За действия, совершенные руководителями в целях соблюдения иностранных санкций, их предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы на срок до 10 лет. При этом нарушившие закон лишатся права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

8 апреля Япония объявила о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

1 апреля Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России. Во внешнеполитическом ведомстве Японии отметили, что меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты «с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира».

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.