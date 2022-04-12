Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Амурскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный.
Планируется, что президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного. Затем Путин и Лукашенко проведут переговоры, на которых обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада. По итогам запланирована совместная пресс-конференция.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи президентов РФ и Белоруссии. Лидеры посетят космодром Восточный в Амурской области 12 апреля.
По словам Пескова, президенты ознакомятся с ходом строительных работ на космодроме, примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и побеседуют с рабочими.
Песков уточнил, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате «один на один», и по их итогам подписания совместных документов не планируется. Затем российский лидер отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Накануне Рогозин в своем Telegram-канале написал, что на космодроме Восточный уже ждут Путина и Лукашенко. В последний раз президент РФ посещал космодром в сентябре 2021 года.