Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Амурскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный.

Планируется, что президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного. Затем Путин и Лукашенко проведут переговоры, на которых обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада. По итогам запланирована совместная пресс-конференция.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи президентов РФ и Белоруссии. Лидеры посетят космодром Восточный в Амурской области 12 апреля.

По словам Пескова, президенты ознакомятся с ходом строительных работ на космодроме, примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и побеседуют с рабочими.

Песков уточнил, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате «один на один», и по их итогам подписания совместных документов не планируется. Затем российский лидер отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Накануне Рогозин в своем Telegram-канале написал, что на космодроме Восточный уже ждут Путина и Лукашенко. В последний раз президент РФ посещал космодром в сентябре 2021 года.