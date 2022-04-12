Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине
Мир
Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Экономика
В Минтруде назвали дополнительный заработок для сотрудников в простое
Мир
Эксперты оценили роль Австрии как посредника в ситуации между РФ и Украиной
Мир
Европол начал операцию по поиску подсанкционных российских активов
Мир
Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у России
Мир
Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию военнослужащих
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Экономика
В Минтруде рассказали о выплатах работникам ушедших с рынка РФ компаний
Экономика
Правительство готово поддержать наказание за исполнение западных санкций
Сюжет:

В Японии заявили об отказе от импорта древесины из России с 19 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки в Японию некоторых видов древесины от российских производителей будут ограничены с 19 апреля. Об этом 12 апреля сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Протокол о ненамерениях: почему РФ не готова обсуждать с Японией мирный договор
И стоит ли Москве ждать от Токио новых санкций

«Запрет на импорт вступит в силу с 19 апреля, под него попадают некоторые виды древесины, а также машинное оборудование и алкоголь», — заявил он на пресс-конференции в Токио.

Ранее в этот день стало известно о введении японским правительством дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

8 апреля Япония объявила о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Токио запретило экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

До этого, 1 апреля, Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России. Во внешнеполитическом ведомстве Японии отметили, что меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты «с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира».

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022