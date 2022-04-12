Малкина отстранили на четыре матча в НХЛ за удар соперника клюшкой

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина на четыре игры за удар соперника клюшкой в лицо. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что инцидент произошел 10 апреля в конце второго периода матча против «Нэшвилла», который завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счетом 3:2.

Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки, за что по ходу встречи получил двойной малый штраф.

Как уточнили в пресс-службе, Малкин пропустит встречи «Питтсбурга» в регулярном чемпионате против «Нью-Йорк Айлендерс» (13 и 15 апреля) и «Бостона» (16 и 22 апреля).

Кроме того, из зарплаты спортсмена удержат $190 тыс., которые пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд среди россиян по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах лиги.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) Малкин отметился результативным пасом, который стал для россиянина 670-м в карьере.

Таким образом, 35-летний форвард обошел Сергея Федорова (696 передач в 1248 матчах) и занял чистое первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских игроков.

В конце марта Малкин вышел на чистое пятое место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ — 440 голов, а также вошел в топ-3 снайперов в истории «Питтсбурга».