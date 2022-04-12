Европол заявил о начале операции по выявлению российских активов под санкциями ЕС

Европейское полицейское агентство (Европол) запустило операцию «Оскар» по выявлению активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили на официальном сайте службы.

«В рамках операции «Оскар», инициированной Европейским центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями, Европол будет <...> оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, направленных против преступных активов и обхода экономических санкций ЕС», — говорится в публикации.

Операция проводится совместно со странами Евросоюза (ЕС), Евроюстом, а также агентством ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) для поддержки финансовых расследований стран — участников ЕС. Отмечается, что для реализации основных задач «Оскара» потребуется не меньше года.

В агентстве указали на готовность обеспечить «оперативную координацию, судебно-медицинскую экспертизу и техническую экспертизу, а также финансовую поддержку соответствующим национальным органам».

Евроюст, в свою очередь, будет отвечать за обмен стратегической и оперативной информацией, а также за юридическую помощь и укрепление сотрудничества между национальными следственными и судебными органами.

При участии Frontex будет организована проверка лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

Ранее в этот день стало известно, что страны ЕС разрабатывают шестой пакет санкций против РФ с «нефтяной опцией».

9 апреля правительство Каймановых островов сообщило о заморозке $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций и в связи с обязательствами, проистекающими из постановления об ограничительных мерах против РФ правительства Великобритании.

До этого, 3 апреля, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Украине.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить олигархов России собственности и активов, которые находятся в Польше.

Страны Запада начали вводить новые санкции и высылать дипломатов России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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