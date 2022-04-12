Сирийские ремесленники устроили себе рабочую зону под Дамаском

В промзоне под Дамаском местные предприниматели создали артель, в которой работают десятки мастеров, изготавливающих одежду и сувениры, узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Прежде эти товары пользовались большим спросом у туристов. Сегодня продажи невелики, но занятые на производстве рабочие надеются, что лучшие времена у них еще впереди.

«Мой отец погиб в Дараа [город на юго-западе Сирии] в 2013 году. Недавно я услышала о возможности трудоустройства для родственников погибших. Я не имела опыта, но пришла сюда и меня научили шить одежду с нуля. Я учусь и при этом мне платят зарплату. Таким образом я помогаю выжить нашей большой семье», — рассказала «Известиям» начинающая швея Майа Ибрахим.

Как выяснил корреспондент издания, «городок мастеров» развивается по нескольким направлениям. В одном цеху шьют одежду, причем не обязательно традиционную, есть и вполне современные вещи. В другом занимаются чеканкой по металлу.

Одной из проблем сирийские ремесленники считают закупку сырья: некоторые ценные материалы нельзя ввезти в Сирию из-за санкции.

Ремесленник в пятом поколении Аднан Тамбакжи надеется, что на его дело уже скоро появится спрос, однако, по его словам, пока что из-за рубежа невозможно привезти материалы для изготовления сувениров.

«Невозможно платить поставщикам электронными переводами. Стало меньше клиентов. Нет туристов, людям трудно сюда приехать, и они боятся. А у местных жителей нет денег чтобы что-то у меня купить. Мой доход уменьшился на половину», — поделился местный предприниматель.

Страны Европейского союза продлили до 1 июня 2022 года действие санкций против физических лиц и предприятий Сирии. В документе говорится, что санкции ЕС против Сирии были введены в 2011 году «в ответ на жестокие репрессии режима президента Башара Асада в отношении гражданского населения». Они также нацелены на компании и бизнесменов, извлекающих выгоду из своих связей с режимом. Ограничительные меры включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 мая заявил, что Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта. Он отметил, что европейское сообщество по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН.

7 мая президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии еще на год. Таким образом, Соединенные Штаты сохранят различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года: это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.