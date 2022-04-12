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Минобороны РФ показало работу инспекторов ВАИ в ходе спецоперации

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В ходе спецоперации инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) круглосуточно обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам, сопровождать приходится и колесные механизированные колонны, и гусеничные. Кадры работы инспекторов ВАИ показало Минобороны.

Отмечается, что сопровождение экипажи военной автоинспекции ведут днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семь-восемь. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также в состоянии самих дорог.

В оборонном ведомстве уточняют, что во время движения механизированных колонн дороги общего пользования не перекрываются, бывают и так называемые лихачи среди гражданских автолюбителей.

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«При взаимодействии с гражданским транспортом стараемся максимально оградить штатных и гражданских людей, чтобы они не втискивались в колонны. Благо, основная часть людей с пониманием относится. В ходе движения принимают ближе к своей обочине. И дают больше пространства, дорожной площади», — рассказал сотрудник военной автоинспекции Дмитрий.

Сопровождение колонн с гуманитарной помощью, идущие в освобожденные города, села и хутора Украины, также входит в обязанности ВАИ.

При этом инспекторы должны находиться в постоянной готовности отразить провокацию диверсантов ВСУ, говорят в Минобороны. В частности, в случае попадания в неприятные ситуации касаемо диверсионно-разведывательных групп должны быть готовы отразить нападение и вывести колонны из-под огня.

Днем ранее оборонное ведомстве показало работу танкистов Западного военного округа (ЗВО) во время специальной военной операции на Донбассе. В Минобороны раскрыли детали боя с подразделениями ВСУ возле села Топольское Изюмского района в Харьковской области.

9 апреля Министерство обороны РФ показало, как военнослужащие российских инженерных войск работают в Харьковской области. Уточнялось, что саперы действовали по просьбам местных жителей, которые попросили их обезвредить на территории сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов неразорвавшиеся снаряды, которые там остались после обстрела ВСУ и формирований украинских радикалов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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