Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине
Мир
Песков назвал беседу Путина и Нехаммера непродолжительной
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Мир
Канцлер Австрии заявил о переданном Путину желании Зеленского вести личные переговоры
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Европол начал операцию по поиску подсанкционных российских активов
Мир
Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у России
Мир
Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию военнослужащих
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нехаммер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева

Глава Гознака допустил смещение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Глава Гознака Трачук: сроки выхода новой банкноты в 100 рублей могут сдвинуться
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Тысяча и один вид: что изобразят на банкнотах достоинством 1000 и 5000 рублей
Выбрать достопримечательности для новых купюр ЦБ помогли читатели «Известий»

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, все ключевые объяснения о новой банкноте должны последовать от Банка России.

Однако Трачук отметил, что на купюре будут изображены объекты, находящие в Центральном федеральном округе (ЦФО). Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки.

«Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России», — заключил Трачук.

Ранее, 20 января, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что Банк России может в ближайшие месяцы представить новую банкноту номиналом 100 рублей.

Кроме того, в планах модернизация банкнот пяти номиналов. Новые 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024-м и 10 и 50 рублей — в 2025-м.

В июле 2021 года Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и дом Севастьянова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022