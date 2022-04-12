Глава Гознака допустил смещение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, все ключевые объяснения о новой банкноте должны последовать от Банка России.

Однако Трачук отметил, что на купюре будут изображены объекты, находящие в Центральном федеральном округе (ЦФО). Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки.

«Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России», — заключил Трачук.

Ранее, 20 января, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что Банк России может в ближайшие месяцы представить новую банкноту номиналом 100 рублей.

Кроме того, в планах модернизация банкнот пяти номиналов. Новые 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024-м и 10 и 50 рублей — в 2025-м.

В июле 2021 года Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и дом Севастьянова.