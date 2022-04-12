Блинкен: США призывают государства отказаться от закупок оружия у России

США призывают все страны не приобретать вооружения у России. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — сказал он.

При этом Блинкен отметил, что решение по возможным санкциям против Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято.

«Мы пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций», — пояснил он.

Ранее, 6 апреля, Пентагон заявил о необходимости добиваться от Индии снижения закупок российской военной техники и оборудования.

Накануне посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество на основе взаимоуважения с теми странами, которые на это готовы. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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