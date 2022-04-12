Канцлер Австрии Нехаммер заявил об открытых и жестких переговорах с Путиным

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с российским лидером Владимиром Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. Информацию о встрече передало австрийское агентство APA со ссылкой на слова Нехаммера.

Как говорится в заявлении Нехаммера, «это не было дружественным визитом».

«Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта <спецоперация> должна наконец завершиться, поскольку в ней есть проигравшие с обеих сторон», — отметил он.

По словам политика, долг состоит в том, чтобы добиться «прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для страдающего гражданского населения Украины».

Канцлер выразил мнение, что лица, причастные к «тяжким военным преступлениям в [украинском городе] Буче и других местах», должны быть привлечены к ответственности.

Как отметил австрийский канцлер, он дал понять российскому президенту, что санкции Европейского союза против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться.

Также канцлер добавил, что ему удалось проинформировать Путина о желании украинского лидера Владимира Зеленского вести прямые переговоры. Вместе с тем, по его словам, «на это не последовало значительной реакции».

11 апреля о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить ситуацию на Украине.

По данным СМИ, разговор двух лидеров длился 75 минут, общий прием — 90 минут. Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года.

10 апреля о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этот же день Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь Нехаммер отметил, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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