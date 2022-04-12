Эксперты оценили роль Австрии как посредника в ситуации между РФ и Украиной

По итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером эксперты рассказали «Известиями» что, будучи членом ЕС, но не НАТО, Австрия способна выполнить роль посредника в конфликте РФ и Украины.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым лидером в Евросоюзе, который прибыл с визитом в РФ с момента начала специальной военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.

Переговоры в резиденции Ново-Огарево начались около четырех часов дня. В общей сложности встреча продлилась всего 75 минут.

«Карл Нехаммер в отличие от Себастьяна Курца — это техническая фигура, серый демократ. Тем не менее он является выразителем австрийской внешней политики, а Австрия последние десятилетия никогда не действовала с шашкой наголо», — сказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

По его словам, австрийцы отличаются более взвешенным подходом даже, чем немцы, и пытаются застолбить за собой роль глобального посредника и переговорной площадки.

Австрия способна сыграть положительную роль как посредник, поскольку это нейтральное государство, считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Он отметил, что руководство этой страны неоднократно подчеркивало, что они вне блоков и выступают против решения проблем военными путями.

Впрочем, как добавил в беседе с «Известиям» австрийский политолог Герхард Манготт, наивно полагать, что Австрия может стать реальным посредником, поскольку отношения между Москвой и Веной в настоящее время натянуты, а сама Австрия не обладает глобальным политическим весом.

«У Нехаммера, безусловно, искренние намерения, но это иллюзия», — добавил эксперт.

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