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В Минтруде назвали дополнительный заработок для сотрудников в простое

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Как сообщила в интервью «Известиям» замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова, сотрудники предприятий, находящихся в простое, смогут получить дополнительный доход благодаря введению механизма временной работы.

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По ее словам, государство субсидирует выплату в размере МРОТ со страховыми отчислениями, с «северными» надбавками.

«Скажем, компания уводит людей в простой, но может не распускать людей по домам, а занять на временной работе. Люди будут получать положенные две трети зарплаты, плюс доплату за временную работу. Скажем, организации надо переоборудовать производственную линию. Пока не ведется основная деятельность, компания может привлечь работников к этому», — рассказала Мухтиярова, добавив, что сотрудники будут получать положенные две трети зарплаты плюс доплату за временную работу.

Она уточнила, что на временные работы может быть привлечено 500 тыс. человек.

Похожая мера есть и для вставших на биржу труда — общественные оплачиваемые работы. Эта мера реализуется центрами занятости.

Людей привлекают, например, в ЖКХ, в соцобслуживание, на сезонные работы. И человек получает не только пособие по безработице, но и зарплату на этом временном месте. Государство компенсирует работодателю МРОТ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В простое меньше работников, чем в разгар пандемии»

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