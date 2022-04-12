Мужчина напугал жителей Курска салютом в городе

Мужчина устроил в Курске салют в ночь на вторник, 12 апреля. Звуки фейерверков напугали жителей города. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила пресс-служба УМВД по Курской области.

Отмечается, что жители города массово стали обращаться в полицию из-за шума примерно в 22:30. Очевидцы разместили видео с фейерверками в социальных сетях. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчину доставили в отдел полиции.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют. Его доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 апреля, глава Курской области Роман Старовойт заявил о введении в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 11 апреля. На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

«Желтый» — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — «синий», высокий — «желтый» и последний, критический — «красный».

9 апреля пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Как заявил Старовойт, ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он пояснил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация в приграничных районах под контролем.