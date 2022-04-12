Назван способ для дебютантов в кино получить грант от московских властей

Глава «Москино» Наталья Мокрицкая рассказала в интервью «Известиям» о том, как можно получить грант от московских властей на съемки кинодебюта.

«Если Москва узнаваема, мы платим от одного до трех миллионов за короткий метр и от трех до девяти за полный», — пояснила глава «Москино».

В этом году мэр столицы Сергей Собянин встретился в кинотеатре «Звезда» со студентами московских вузов, спрашивал, что надо, чем помочь.

«Для меня удивительно, как быстро решались вопросы. После встречи была организована рабочая группа, назначено десять мэрских стипендий. Пять московских киношкол в этой акции задействованы. Кстати, сняв Москву, студенты киновузов, не только этих пяти, а любых, тоже могут подавать на гранты поддержки образа столицы», — продолжила Мокрицкая.

Как говорит глава «Москино», качество снятого фильма не влияет на сумму гранта. Главное, чтобы на экране было 10% Москвы и она была узнаваема.

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