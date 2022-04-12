Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 12 апреля

Во вторник, 12 апреля, москвичей ожидает облачная погода, будет идти дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +9…+11 градусов, ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 6–18 градусов тепла, в ночное время похолодает до +2 градусов тепла.

Ожидается ветер северо-восточного и северо-западного направления со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

Ранее, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

До этого, 8 апреля, Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.